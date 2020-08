EUROPA LEAGUE

MILANO Nel segno di Lukaku per il primo trofeo di Suning. Ed è curioso che il simbolo di questa Inter sia un giocatore per il quale Antonio Conte ha insistito così tanto da arrabbiarsi a fine luglio 2019. Ma alla fine le cose si sono sistemate, il belga è arrivato all'Inter spazzando via la paura dei tifosi nerazzurri di vederlo con la casacca bianconera perché l'anno scorso girava voce di uno scambio tra Juventus e Manchester United con Dybala. Invece, Lukaku ha poi preso la via per Milano e adesso, dopo un anno, si trova in finale di Europa League, in programma domani a Colonia contro il Siviglia. Un primo anno in nerazzurro esaltante. I numeri parlano da soli: 33 gol firmati in 50 partite e il record di essere andato a segno per 10 gare di fila (tra Everton e Inter) nella seconda manifestazione continentale.

GLI OBIETTIVI

Adesso il belga ha due obiettivi in testa: vincere l'Europa League ed eguagliare Ronaldo il Fenomeno, che nel 1997-98 al suo primo anno in nerazzurro aveva conquistato la Coppa Uefa grazie al 3-0 rifilato alla Lazio, nella finale tutta italiana di Parigi. Romelu ci proverà, anche per lasciare il segno in questa sua stagione mostruosa. Tanto da stupire anche Ariel Jacobs, suo ex allenatore ai tempi dell'Anderlecht: «Prima era solito rimanere fermo quando un centrocampista portava il pallone, indicandosi i piedi come a chiedere al compagno di passargliela. Ora si gira in queste fasi e cerca la profondità. In questo modo può utilizzare in modo ottimale la sua potenza, velocità ed efficienza in area», ha detto al quotidiano belga Het Nieuwsblad.

IL SOGNO DI LAUTARO

Con Lautaro Martinez sogna in grande. Forma una coppia d'attacco devastante che preoccupa, anche se non lo dicono, gli andalusi. L'argentino piace al Barcellona, ma in viale Liberazione vogliono resistere agli assalti catalani e tenerlo alla corte di Conte (che dopo la finale parlerà con Steven Zhang per chiarire le dichiarazioni post Atalanta del primo agosto). «Sono molto contento perché siamo molto vicini al raggiungimento di uno dei nostri obiettivi e questa è la cosa principale. Speriamo che la nostra ultima partita stagionale sia una grande giornata, ci auguriamo di riportare il trofeo in Italia», ha detto Lautaro Martinez a Uefa.com, per poi proseguire: «È stato un anno molto difficile per tutti, ma in realtà siamo molto contenti di ciò che abbiamo ottenuto dall'inizio dell'anno. Siamo cresciuti molto, infatti. E ci sentiamo bene in Germania. Siamo molto concentrati, molto coinvolti in ciò che abbiamo davanti a noi. E ci stiamo preparando davvero bene». Infine, su Conte: «Gli sarò sempre grato perché appena è arrivato all'Inter mi ha chiamato, quando ero in vacanza dopo la Coppa America. È un allenatore che si fida di me e questo mi ha aiutato a crescere. Mi ha aiutato a cambiare anche la mia mentalità e questo è molto importante per noi dell'Inter. Speriamo di poter continuare su questa strada. Il Siviglia? È un avversario tosto ed è per questo che sono in finale con noi. Dovremo stare attenti. Hanno vinto 5 Europa League».

Salvatore Riggio

