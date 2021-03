EUROPA LEAGUE

MILANO Con Ibrahimovic per centrare la vittoria e i quarti di Europa League: il Milan affronta il Manchester United a San Siro puntando ad eliminare la super favorita della competizione e replicare l'ottima prestazione dell'andata. Il pari di una settimana fa (1-1) non concede grandi margini ma questa volta Stefano Pioli non si nasconde e fissa l'obiettivo senza timori: «Il risultato è importante. Vogliamo la qualificazione. Sarebbe un risultato straordinario. Loro sono undici partite che non perdono. Servirà qualità, personalità e ritmo».

La ricetta di Pioli è chiara: mostrare lo stesso calcio della sfida dell'Old Trafford ma potendo questa volta contare su un attaccante di ruolo, leader d'esperienza che conosce benissimo l'avversario: torna Zlatan Ibrahimovic, assente da due settimane, proprio nella partita contro la sua ex squadra, in un match da dentro o fuori. Zlatan deve tornare a fare la differenza, a partire dalla sfida di stasera. Pioli non svela del tutto le carte e non dà certezza sulla sua presenza da titolare: «Difficile dire se sarà titolare, non ha 90' minuti, vedremo che scelte fare». Recuperato anche Bennacer mentre saranno valutate solo oggi le condizioni di Calabria, Rebic, Leao e Romagoli. Nello United, invece, si ferma all'ultimo, ancora, Cavani che ha accusato un risentimento. Assenti anche Martial, Mata, Bishop, Boilly e Shirentine. A disposizione invece De Gea, Pogba - grande amico di Ibra - e van de Beek.

Una sfida che sulla carta può essere apertissima, ma il Milan dovrà risolvere i problemi che riscontra nelle partite a San Siro, ultima quella col Napoli. «Il pari dell'andata - avverte Pioli - non è un risultato che ci può permettere di gestire la partita. Dobbiamo giocare il nostro calcio, cercando di essere pericolosi». Serve una notte da grande squadra, una notte in cui il Milan dimostri di avere ancora il Dna europeo.

ROMA AL SICURO

L'altra italiana in campo stasera (18.55) a Kiev, la Roma, parte forte del 3-0 maturato all'Olimpico sullo Shakhtar. Ma questo vantaggio secondo il tecnico Fonseca comporta dei rischi: «Li conosco bene gli ucraini, so che vorranno ribaltare il risultato. Non possiamo pensare ora al Napoli». Dei cambi di formazione, però, saranno inevitabili. Un po' per colpa degli infortuni (sono rimasti a Roma Smalling, Mkhitaryan, Veretout e Zaniolo) e un po' per la stanchezza. Ecco allora che molti dei senatori finiranno in panchina da Dzeko a Mancini, passando per Pellegrini e Spinazzola: Fonseca vorrebbe utilizzarli a gara in corso se necessario, affidando il peso dell'attacco a Carles Perez, El Shaarawy e Mayoral.

