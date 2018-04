CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUELa Lazio era a un passo dalla semifinale di Europa League ma, invece di seguire quanto ottenuto dalla Roma in Champions in vista del derby di domenica, si vede spezzare il sogno nella ripresa dal Salisburgo. Una serata incredibile per la squadra di Lotito che sembrava in grado di portarsi a casa senza troppe difficoltà il passaggio del turno e invece, dopo il gol di Immobile, gli austriaci hanno prima pareggiato e poi travolto i capitolini segnando tre gol in 5 minuti che non hanno lasciato scampo a una Lazio sotto shock. I...