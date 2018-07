Europa League: l'Atalanta si fa riprendere dal Sarajevo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRELIMINARI(v.z.) L'Atalanta è nettamente superiore al Sarajevo, eppure fra una settimana dovrà vincere in Bosnia, per raggiungere il terzo turno preliminare. Si fa rimontare due gol a Reggio Emilia, campo di Europa league come la scorsa stagione, come quando il Borussia Dortmund la riprese nel finale, eliminandola dopo una splendida avventura. All'11' è avanti su cross lungo da destra di Gomez, Masiello fa sponda da sponda per Toloi che insacca di piatto.Nel recupero il 2-0: punizione del capitano, Toloi prolunga in acrobazia e Mancini...