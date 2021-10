Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EUROPA LEAGUEIl Napoli brillante del campionato si trasforma in una copia sbiadita in coppa. Al Maradona esce sconfitto al termine di una partita pazza, cominciata come meglio non sarebbe stato possibile, con il vantaggio di Elmas dopo soli 11 secondi di gioco, ma condizionata in maniera decisiva dall'espulsione di Mario Rui che costringe gli azzurri a giocare in inferiorità numerica per un'ora. Il girone si complica non poco per gli...