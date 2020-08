EUROPA LEAGUE

DUISBURG Jim Pallotta saluta alla sua maniera: da perdente. Addio anche all'Europa League: adesso la stagione è ufficialmente fallimentare. Sfumata la Champions in campionato, con il 4° posto lasciato alla Lazio, la Roma chiude la sua annata deludente nel modo peggiore: con il 13° ko su 49 partite con Fonseca in panchina, timida e impreparata si inchina al Siviglia (2-0), 5 volte capace di vincere questa competizione e promossa con merito ai quarti (l'11 sempre qui alla Schauinsland Reisen Arena). Il nuovo proprietario, il magnate texano Dan Friedkin, insomma, sa che cosa lo aspetta nella Capitale. E, vista la prestazione di Lopez, va subito risolto il problema numero 1: il portiere.

BASSO PROFILO

L'illusione c'è stata. La Roma, almeno nelle ultime 8 partite di campionato (7 vittorie e il pari con l'Inter), ha dato l'impressione di essere ripartita. Più solida e fisicamente in crescendo. Appena i giocatori hanno varcato il confine, si sono accorti che in Europa si viaggia ad altro (alto) ritmo. Il 1° tempo di Duisburg ha evidenziato la differenza che c'è tra calcio locale e internazionale. Il Siviglia, imbattuto da 18 partite, ha alzato subito il baricentro e si è preso il controllo della partita. Con il pressing. All'intervallo è arrivato avanti di 2 reti, ma a impressionare è stato il dominio del match nella corsa e nella finalizzazione. Oltre ai gol di Regulion e El-Nesyri, la traversa di Koundè con girata di testa e lo spreco di Navas dopo aver saltato Lopez. Fragili Diawara e Cristante in mezzo, svagati sui lati Peres e Spinazzola. E nessun tiro nello specchio dei giallorossi, invece, fino all'intervallo, l'unica chance di Zaniolo con il sinistro deviato da Carlos in angolo.

SENZA DIFESA

Il ds del Siviglia è Monchi che l'anno scorso lasciò, criticato e anche insultato, la Capitale. Lungo l'elenco dei suoi flop di mercato che ancora penalizzano, nel bilancio e nella rosa, la Roma. Di sicuro, però, non è stato lui a spendere 30 milioni (23,5 più il 50% della rivendita di Sanabia) per portare a Trigoria il portiere Lopez. Che consegna la qualificazione alla squadra spagnola: papera sul 1° gol, palla che passa sotto il corpo, e incertezza sul 2°, esco o non esco come non accade più nemmeno al parco. Doppia gaffe fatale. I compagni partecipano al disastro. Nell'azione del vantaggio, a metà tempo, Peres si fa scappare Reguilon, Ibanez lo accompagna al tiro senza intervenire. E, prima dell'intervallo, si fa saltare ingenuamente da Ocampos che permette il tocco a porta vuota di El-Nesyri per il raddoppio. È acerbo e da svezzare. Il suo debutto in Europa League è agghiacciante. L'assenza di Smalling è pesante. Ma è inutile voltarsi indietro. Manca e tanto pure Veretout. Lopez, intanto, persevera e sbaglia anche sul tris annullato per fuorigioco a Koundé. Fonseca, inserendo Pellegrini per Diawara e Perez per Zaniolo, cerca di rientrare in partita: mosse dopo meno di un'ora, sempre tardi. Mkhitaryan ha appena calciato largo in diagonale, più tardi la girata a lato di Dzeko. L'assedio giallorosso è sterile e lento. Mancano le occasioni da rete e soprattutto i tiri nello specchio. E nessun gol, dopo aver segnato in 11 partite di fila nelle coppe. A secco contro il Real, ancora la Spagna e sempre 2-0 (27 novembre 2018). Quando entra Villar per Kolarov, ritorno al 4-2-3-1. Ecco la traversa su punizione di Banega, il migliore con Ocampos, gente passata dal nostro campionato. Mancini chiude male la stagione: rosso per la gomitata a De Jong a fine recupero.

Ugo Trani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA