EUROPA CON VISTA MONDO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOMOSCA Ahi, Sudamerica. Sarà la saudade, o comunque la lontananza da casa. Sarà il clima, qui è estate, anche in Russia ora fa caldino, da loro è inverno. Sarà la stagione calcistica invertita. Certo che i Mondiali in Europa a loro non hanno mai detto bene: una sola vittoria, il Brasile in Svezia, nel 1958, nell'unico altro campionato in cui l'Italia non c'era, e allora chissà che Però, per ora siamo ai minimi storici. Era dal 1974 che nella prima giornata ben quattro nazionali sudamericane non fallivano l'appuntamento con la...