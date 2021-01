LE ALTRE PARTITE

È il centrocampista più ambito della Serie A, tanto che Inter e Napoli si sono già mosse per averlo subito, ma le voci di mercato non lo infastidiscono più di tanto: è proprio Mattia Zaccagni a decidere al 29' della ripresa con un eurogol la sfida tra Spezia e Verona, regalando a mister Juric una vittoria che mancava da tre partite e lanciando gli scaligeri a ridosso della zona Europa.

Al Picco finisce 1 a 0 per l'Hellas, al termine di una partita equilibrata dove non sono mancate le occasioni, così come i cartellini: pesantissimi quelli rimediati da Chabot, che al 23' lascia le Aquile liguri in dieci dando il via all'assalto vincente dell'Hellas.

L'inizio è dello Spezia: al 10' confeziona un'enorme palla gol con Nzola che però a tu per tu con Silvestri calcia a lato. Scampato il pericolo, il Verona si sveglia e sfiora più volte il vantaggio. La ripresa vede uno Spezia più propositivo, capace di insidiare la porta di Silvestri in due occasioni ravvicinate, prima con la deviazione in mischia di Erlic che non centra la porta, poi con la botta da dentro l'area di Pobega su cui lo stesso estremo difensore veronese è bravo a deviare in angolo. Italiano ci prova e butta nella mischia anche Piccoli, ma pochi minuti dopo, al 23' deve ridisegnare la squadra, complice l'espulsione per doppia ammonizione di Chabot. È l'episodio che cambia l'inerzia della partita, perché il Verona preme sull'acceleratore e, dopo aver sciupato al 25' una palla gol col neoentrato Colley, al 29' segna il gol da tre punti: Zaccagni addomestica col petto un cross dalla destra di Faraoni, e in rovesciata batte Provedel.

Nelle altre gare della giornata si registra il ritorno alla vittoria del Torino che fa il colpaccio in casa del Parma (0-3, reti di Singo, Izzo e Gojak), il pari a reti inviolate nel derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna, l'altro pari tra Genoa e Lazio (vantaggio biancoazzurro di Immobile e gol di Destro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA