Eurocup, Veneziaperde al debutto con il Partizan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETL'Europa non consola Venezia, che dopo lo stop al Paladozza contro la Fortitudo Bologna perde anche nel debutto in Eurocup contro il Partizan Belgrado dell'italiano Andrea Trinchieri (63-66). L'Umana Reyer, ancora priva di Julyan Stone, non completa la lunga rincorsa, perché non capitalizza sul 2-6 ai liberi dei serbi nei secondi finali, concedendo due rimbalzi d'attacco a Mosley e Walden e non trovando la tripla del pari con Bramos (12 punti, unico in doppia cifra di Venezia) a 8 secondi dalla fine. Dopo la falsa partenza sul -12...