A Brescia l'Umana Venezia gioca stasera una sorta di spareggio per l'accesso ai playoff dell'Eurocup. La partita si disputerà a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus (inizio alle 20.30, con diretta streaming). I veneziani si qualificano in caso di vittoria e da primi del girone se Oldenburg batte Patrasso. Possono passare il turno anche con una sconfitta con non più di 7 punti di scarto ma in questo caso bisognerà che sia Patrasso a battere Oldenburg. Annullata invece la partita fra Darussafaka Tekfen Istanbul e Segafredo Virtus Bologna di domani, visto il divieto di ingresso della Turchia nei confronti degli italiani. La partita sarà riprogrammata, forse in campo neutro.

Dopo un turno di stop, torna invece in campo nel prossimo fine settimana la Serie A con partite a porte chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. «Laddove nei prossimi giorni si rendesse necessario un prolungamento di queste limitazioni - comunica la Lega basket - i club chiedono già da ora alla Federazione e al Governo di insediare un tavolo di lavoro dove affrontare l'adozione delle misure economiche necessarie per consentire alle società di fare fronte a una situazione che, se prolungata, rischia di mettere in serio pericolo la sostenibilità del movimento».

