Eurocup, Venezia piega Brescia Chappell scatenato e difesa super

BASKET

(ld) Il miglior Jeremy Chappell della stagione e una sontuosa prova difensiva rimettono Venezia in corsa nella seconda fase di Eurocup. L'Umana Reyer si aggiudica il derby italiano contro Brescia (68-60) nel 2° turno delle Top 16, riscattando il ko al debutto contro Oldenburg. La differenza è tutta nella retroguardia: dai 98 punti subiti in Germania si passa ai 60 contro una Germani che veniva da nove successi. «La nostra difesa è stata ottima» sottolinea coach Walter De Raffaele. La prova di sostanza permette ai campioni d'Italia di condurre per 40', con Chappell (19 punti) che scatta forte dai blocchi (8 punti già sul 17-6). Poi il rientrante Daye e Vidmar (6 rimbalzi in 10') completano il lavoro di Watt (15). Quando Venezia trova anche il centro dalla distanza, con Bramos (11) e De Nicolao, amplia il divario, fino al +19 (57-38) di inizio 4° periodo. La reazione di Brescia è tardiva, e Abass (12) può soltanto diminuire il divario, un dato comunque rilevante in un girone con soltanto sei match. Oggi tocca a Trento (che alle 19 sfida il Partizan) e Virtus Bologna (contro il Darussafaka Istanbul alle 20.45).

MILANO KO

In Eurolega, invece, Milano rimedia il sesto ko esterno consecutivo: a Istanbul contro l'Efes, capolista del torneo, l'Armani perde di 20 (88-68). Domani, nel 20° turno, la squadra di Ettore Messina cercherà l'impresa a Tel Aviv contro il Maccabi. Va meglio, invece, all'Italia della Nba. Dopo il canestro decisivo di Marco Belinelli contro i campioni in carica di Toronto, è stata la notte di Danilo Gallinari e Nicolò Melli: il 31enne ha realizzato 30 punti (primato stagionale) nel successo di Oklahoma City contro Minnesota (117-104). Il rookie ha firmato 20 punti, il proprio massimo nella Nba, nel successo al supplementare di New Orleans a Detroit (117-110).

