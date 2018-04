Eurocup: alle ragazze Reyer non basta la vittoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKET FEMMINILEL'Umana Reyer non trova l'impresa, la Fiba Eurocup donne va al Galatasaray. Al Taliercio non basta il 72-65 per rovesciare il 90-68 della finale d'andata a Istanbul, ma le orogranata giocano una grande gara. Dopo un avvio faticoso (20-16 a primo quarto), in cui le turche scese dall'Eurolega fanno valere il fisico, Venezia esce alla distanza e sfodera un secondo periodo da 22-14 con un parziale di 10-0 che all'intervallo le vede condurre 38-34. L'Umana produce il massimo sforzo nel terzo periodo (54-43 sulla spinta di Riquna...