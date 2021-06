Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Euro2020 è anche il campionato delle bibite. L'Uefa è intervenuta per rimettere a posto le bottigliette. C'era stato l'intervento di un designer per fare spazio a favore di telecamera a birra e Coca Cola sul tavolo delle conferenze stampa, ma quei birichini dei calciatori hanno disfatto la scenografia pro sponsor: CR7 ha tolto le bollicine, dicendo bevete acqua, e qualcuno gli ha ricordato che quando non era ancora un brand ma solo...