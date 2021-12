ESUBERANTE

VERONA La sportività secondo Volkswagen ha avuto sempre tre lettere seguendo lo spirito del tempo e l'evoluzione della tecnologia. In principio fu la GTI che indicava l'alimentazione a iniezione, poi arrivò la GTD che nobilitava il cosiddetto diesel veloce e poi è stato il tempo della GTE e delle prestazioni ottenute attraverso l'elettrificazione e l'ibrido plug-in. Con l'avvento dell'elettrico, le tre lettere della sportività sono GTX e il primo modello a recarle è la ID.4, il Suv che la casa di Wolfsburg ha presentato solo qualche mese fa ed è parte di un piano elettrificazione imponente: 89 miliardi di euro entro il 2026 per tutto il gruppo con l'obiettivo di vendere nel 2025 un'auto su 4 elettrica.

La ID.4 GTX rappresenta dunque una tradizione iniziata nel 1976 e, allo stesso tempo, è quanto di più moderno ed avanzato Volkswagen possa mettere sul tavolo dove si siede chi scommette sul futuro. La differenza specifica rispetto alle altre ID.4 è il sistema di propulsione che raggiunge i 220 kW e ha la trazione integrale.

ACCUMULATORE DA 486 KG

Al motore posteriore sincrono a magneti permanenti da 150 kW e 310 Nm è stato aggiunto uno anteriore da 80 kW e 162 Nm di tipo asincrono, che ha un attrito ridotto ed entra in azione solo quando serve, nella misura in cui decide la centralina di controllo che sovraintende a tutta la dinamica della vettura, compresi lo sterzo, il controllo di stabilità e trazione e le sospensioni a controllo elettronico. La GTX raggiunge 180 km/h (20 km/h in più rispetto alle altre ID.4) e accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, un decimo in meno rispetto alla Golf GTI con motore 2 litri da 245 cv, ma con una prontezza e una silenziosità inarrivabili. La batteria pesa 486 kg ha una capacità utile di 77 kWh, abbastanza per un'autonomia tra 340 e 480 km, e si ricarica a 11 KW in corrente alternata e fino a 125 kW in corrente continua, inoltre è garantita per 8 anni o 160.000 km. La ID.4 tuttavia non è solo motore e batteria, bensì un nuovo concetto di mobilità sostenibile. È infatti prodotta a Zwickau bilanciando tutte le emissioni di CO2, per gli interni sono stati utilizzati anche materiali riciclati ed è basata sulla piattaforma MEB, che nasce solo per auto elettriche e permette di avere uno spazio interno insolito per una vettura lunga 4,58 metri, anche per i bagagli che possono contare su un volume di carico che va da 543 a 1.579 litri e una capacità di traino che arriva fino a 1.400 kg.

LA DIGITALIZZAZIONE

Altro aspetto saliente è la digitalizzazione, non solo per la strumentazione con head-un display a realtà aumentata, il sistema telematico con schermo da 10 o 12 e tutti i servizi di connettività offerti, ma anche per tutti i sistemi di bordo che sono aggiornabili online, compresi quelli di gestione dell'energia e di assistenza alla guida che comunicano con il guidatore senza mai distrarlo, attraverso emissioni luminose animate. Qui la ID.4 può vantare un pacchetto tra i più completi, come dimostrano le 5 stelle EuroNCAP. La GTX, come le altre versioni, ha uno stile muscoloso quanto efficiente (cx di 0,29) lasciandosi riconoscere all'esterno dai cerchi da 20 ma si possono avere in opzione anche da 21 dai particolari in nero lucido, dalla diversa firma luminosa dei fari anteriori a matrice di Led e da una verniciatura che dà meno spazio alla tinta di contrasto. All'interno il nero domina, spezzato dalla pelle ecologica blu su sedili e plancia, dalla cuciture a contrasto e dalla presenza del logo GTX. Su strada, la ID.4 GTX viaggia comoda e silenziosa, sempre pronta a scattare, ma senza mai essere nervosa, anche quando si inserisce la modalità Sport.

Ve ne sono altre quattro: Eco, Comfort, Individual e Traction che fino a 20 km/h limita la coppia e simula il blocco del differenziale centrale. Tre invece sono i livelli di recupero dell'energia (uno dei quali regolato automaticamente dai sensori e dalla navigazione) che può arrivare fino ad una decelerazione di 0,3 G pari a 100 kW. Il binomio tra assetto morbido e baricentro basso, insieme al puntuale controllo dell'elettronica, crea le condizioni per un comportamento non certo sportivo in senso stretto, ma comunque piacevolmente omogeneo e sicuro.

La Volkswagen ID.4 GTX cosa 56.850 euro (incentivi esclusi) e si situa al vertice di una gamma che parte da 44.950 euro e prevede una versione da 125 kW con batteria da 52 kWh e una da 150 kW e 77 kWh di serbatoio.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



