ESUBERANTETORINO L'offensiva delle spine è iniziata in casa Audi, ma non è detto che la batteria sfratti completamente il serbatoio. Dopo il suv elettrico E-tron è infatti il turno della Q5 in versione ibrida plug-in che arriva insieme ad una nutrita squadra con lo stemma dei Quattro Anelli, tutte dotate di due sportellini per il rifornimento: uno per la benzina e l'altro per l'energia elettrica.L'antesignana era stata nel 2013 l'A3 E-tron, denominazione riservata allora a tutti i modelli elettrificati, compresa la R18 che dominava con il...