ESUBERANTE

ROMA Ogni Audi (o quasi) ha la sua Sportback. La regola vale anche per le elettriche ed è per questo che la e-tron Sportback affianca la e-tron mettendo un altro mattone nel processo di elettrificazione della casa di Ingolstadt che prevede entro il 2024 un investimento di 12 miliardi per mettere sul mercato 10 modelli ibridi plug-in e altri 20 elettrici su 4 diverse piattaforme. La Sportback condivide con la e-tron lo stabilimento di costruzione di Bruxelles (a impatto zero), le dimensioni e tutta la base tecnica della e-tron. È lunga infatti 4,9 metri e fa pagare il suo stile da coupé togliendo 20 mm in meno per la testa di chi siede dietro e solo un po' della capacità di carico: si va da 615 litri viaggiando in 5 (compresi i 60 litri del vano anteriore) fino ai 1.655 litri con schienale posteriore abbattuto.

PIÙ AERODINAMICA

In compenso, la Sportback è più aerodinamica (cx di 0,25 contro 0,27) ottenendo così un'autonomia di 10 km in più rispetto alla sorella dalla quale prende altri accorgimenti per ridurre la resistenza all'avanzamento come i retrovisori virtuali e l'assetto a molle pneumatiche che abbassano il corpo vettura in velocità di 26 mm. La versione 55 ha una potenza massima complessiva di 300 kW e con la batteria da 95 kWh di capacità percorre 446 km mentre la 50 da 250 kW e 72 kWh ha un raggio d'azione pari a 347 km. Il punto di forza delle e-tron è il sistema di ricarica fino a 150 kW con la possibilità di mantenere tale potenza dal 5% al 70% di livello di carica, grazie all'innovativo sistema di raffreddamento dotato di ben 4 circuiti e un particolare gel termoconduttivo.

Questo vuol dire poter sfruttare al massimo le colonnine da 50 kW e meglio di tutte le concorrenti quelle ultraveloci (fino a 350 kW) di Ionity. Con la tessera Audi Charge Service, scegliendo 2 diversi piani tariffari, si hanno a disposizione 140mila punti di ricarica in tutta Europa. Un'altra chiave dell'efficienza della e-tron è il sistema di recupero dell'energia, regolabile su 3 livelli: fino al 90% delle frenate e dei rallentamenti non vengono sprecati. La Sportback prende poi dalla e-tron la plancia e tutta la tecnologia di bordo che si sostanzia in livelli sicurezza e connettività ai vertici.

Il sistema infotelematico ha due schermi (da 10,1 e 8,6) dotati di feedback acustico e a vibrazione, accoglie istruzioni vocali e scritte con l'indice inoltre integra Alexa, la ricerca tramite Google, la navigazione online, la radio ibrida per ascoltare i canali web e ha anche il car-to-x e la guida predittiva che consiglia la giusta andatura al guidatore in base al percorso, alle condizioni di sicurezza e anche dei semafori.

Novità assoluta invece sono i fari Led Digital Matrix la cui fonte luminosa è un microchip dotato di un milioni di microspecchi che possono cambiare orientamento fino a 5.000 volte al secondo, disegnando un fascio uniforme e dai contorni precisi.

SPINTA INESAURIBILE

In questo modo, di notte si possono riprodurre segnali sull'asfalto e comunicare meglio sia con gli altri automobilisti sia con i pedoni o i ciclisti. In attesa di provarli, la e-tron Sportback guidata di giorno offre una spinta inesauribile: i 664 Nm di coppia sono immediatamente disponibili sotto il piede e imprimono alle 2,5 tonnellate del Suv tedesco accelerazioni notevoli (0-100 km/h in 5,7 s.). Per fortuna 7 quintali di questa considerevole massa sono piazzati sotto il pavimento abbassando il baricentro in modo sostanziale e rendendo così la guida facile e sicura. Ma il meglio deve ancora venire. Entro la fine del 2020 sono in arrivo infatti le versioni S da 370 kW dotate di 3 motori, due del quali posteriori per una gestione attiva della coppia che permetterà di avere le prestazioni (0-100 km/h 4,5 s.) e una dinamica di guida da supersportiva. Nel frattempo, il listino della e-tron Sportback parte da 75.400 euro.

Nicola Desiderio

