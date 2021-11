Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESUBERANTEMONACO DI BAVIERA BMW continua la sua corsa all'elettrico che porterà l'intero gruppo ad avere almeno una dozzina di auto ad emissioni zero entro il 2023 (insieme a 13 ibridi plug-in) con l'obiettivo di coprire il 50% delle proprie vendite entro la fine del decennio. E dopo i suv iX3 e iX è il turno della i4, coupè 4 porte lunga 4,78 metri che deriva dalla Serie 4 Gran Coupé, ma si fa riconoscere per gli accenti in blu...