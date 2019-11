ESUBERANTE BARI Nel 2020 l'Alfa Romeo compirà 110 anni. Un anniversario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESUBERANTEBARI Nel 2020 l'Alfa Romeo compirà 110 anni. Un anniversario importante, per il quale si prevedono celebrazioni tutto l'anno e il ritorno ad eventi di spicco come la Mille Miglia Storica o Goodwood, per non dire del rinnovato impegno in Formula 1 con la monoposto Sauber motorizzata Ferrari che ha contribuito a rilanciare l'immagine sportiva del marchio. Entro la fine dell'anno prossimo verranno anche definiti lo stile e i contenuti della Tonale, l'attesissimo Suv compatto destinato ad allargare la gamma e a rilanciare le...