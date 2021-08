Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESTREMAPEBBLE BEACH Era nata alla fine del 2020 come un gioco, una delle tante automobili immaginarie con la quali cimentarsi virtualmente sulle piste più veloci e impegnative. Ed invece la Bugatti Bolide diventerà realtà. La hypercar francese infatti, dopo essersi trasformata da ammasso di bit in un prototipo vero solo 10 mesi dopo, entro il 2024 diventerà anche un'auto che sarà prodotta in una serie limitata a 40 esemplari al prezzo di...