Estate da top 15, terzo titolo per Fognini con treccine

TENNISProsegue la bella estate del tennis italiano, che grazie a Fabio Fognini festeggia il quarto torneo vinto nelle ultime tre settimane. Il 31enne ligure di Arma di Taggia ha fatto suo l'Atp 250 di Los Cabos, in Messico, battendo in finale il numero 4 del mondo Juan Martin Del Potro con il netto punteggio di 6-4, 6-2 dopo 1h19' e portando così a tre i titoli conquistati nel 2018 dopo quelli di San Paolo e Bastad. Fognini, che non si era mai imposto sul cemento, sale così complessivamente a quota otto, solo due in meno rispetto a Adriano...