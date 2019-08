Esordio in casa Cavarzere per la matricola Pettorazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRIMA CATEGORIAPettorazza pronto al debutto nella stagione 2019-2020 dopo la cavalcata della scorsa stagione. Oggi a Cavarzere esordio in Trofeo Regione di Prima e sarà un buon allenamento in vista del campionato. Il Pettorazza è matricola in questa categoria dopo aver vinto la Seconda la scorsa stagione ottenendo il pass grazie alla vittoria del girone H. «Sarà un buon test per mettere benzina nella gambe - spiega il direttore generale Mirko Genovese - abbiamo tutta l'intenzione comunque di fare bene perché è pur sempre un derby quello...