CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESCLUSIVOPARIGI È l'auto più recente del marchio più giovane che esista. La DS3 Crossback non è ancora stata presentata al pubblico: è un Suv compatto del segmento B e debutterà nei prossimi giorni al Salone di Parigi. Negli stessi giorni in cui il marchio DS compirà la bellezza di... quattro anni. Il brand infatti è recentissimo: è nato da una costola dalla casa madre Citroen soltanto nel 2014, ma in realtà il nome DS esiste dal 1955, quando la Citroen lanciò la sua leggendaria DS, l'automobile che ha simboleggiato la Francia per...