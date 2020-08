ESCLUSIVA

ROMA La liason amorosa tra Smart e l'Italia ha radici profonde e per questo la casa tedesca dedica proprio al nostro paese due esclusive versioni a tiratura limitata della sua storica due posti rinnovatasi lo scorso settembre, alla vigilia della trasformazione in brand elettrico al 100%. Una è la Fortwo EQ Parisblue, sarà disponibile in 150 esemplari e si riconosce dalla tinta blu Sapphire e i cerchi in lega Brabus da 16 verniciati in nero antracite lucido. L'altra invece è la Fortwo EQ Cabrio Suitegrey, riservata a soli 100 clienti e agghindata con una capote in nero opaco per creare con la carrozzeria, e i cerchi a 8 razze Brabus da 16, quasi una tinta unica, da sfoggiare con soddisfazione guidando ad emissioni zero con il vento tra i capelli. Ricchissimo l'equipaggiamento, basato sull'allestimento Prime, il più completo dell'intera gamma Smart, al quale sono stati aggiunti gli interni in pelle, i sedili riscaldabili, la console in carbon look e l'Exclusive Package di serie che comprende i fari a led, i fendinebbia, il retrovisore antiabbagliamento, l'illuminazione interna ambient oltre all'accensione automatica sia per il tergicristallo sia per le luci. Un pacchetto degno di edizioni limitate, eppure conveniente tanto da offrire un vantaggio cliente di oltre il 60%.

LA PARISBLUE

Nessuna variazione invece per il sistema di propulsione composto da un motore da 60 kW e 160 Nm capace di far accelerare le due Smart da 0 a 60 km/h in meno di 5 secondi e, volendo, raggiungere i 130 km/h. La batteria è agli ioni di litio da 17,6 kWh di capacità per un'autonomia di almeno 145 km ed è garantita per 8 anni o 100.000 km. Il caricatore di borda è da 4,6 kW, ma si può avere anche quello da 22 kW per sfruttare a pieno le colonnine e le wallbox di potenza pari o inferiore. In questo caso, si passa dal 10% all'80% in meno di 40 minuti. Grazie da un accordo con Enel, si può scegliere anche tra 3 pacchetti di ricarica domestici che comprendono l'installazione della wallbox da 3,7, 7,4 o 22 kW con garanzia e manutenzione incluse per 3 anni. La Smart EQ Parisblue costa 30.695 euro mentre la Cabrio Suitegrey si offre a 34.195 euro. Il resto della gamma invece, articolata in 4 allestimenti (base, Passion, Pulse e Prime), parte da poco più di 25mila euro.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

