MONACO DI BAVIERA «Ridefinire l'essenza del piacere di guida nel segmento delle medie dimensioni premium»: è con questo obiettivo che la casa dell'Elica ha sviluppato la nuova Bmw Serie 4 Coupé, con i suoi 4,77 metri è di quasi 13 centimetri più lunga rispetto al modello uscente. Il modello è l'evoluzione a tetto spiovente della nuova berlina Serie 3 rispetto alla quale perde poco meno di 6 centimetri in altezza.

ASSETTO RIBASSATO

L'assetto è specifico ed è ribassato di 21 millimetri con un telaio ancora più rigido per esaltarne la sua impostazione dinamica. Bmw parla di «leggerezza sportiva». Le modifiche non riguardano soltanto le proporzioni, che comunque dicono molto sull'impostazione che il costruttore bavarese ha voluto dare all'elegante vettura da diporto, tanto che il passo, 2.851 millimetri, è cresciuto di oltre 4 centimetri.

La Serie 4 vuole essere generosa in tutto, come conferma la imponente griglia che occupa quasi per intero il frontale in senso verticale e che offre un richiamo al design del passato. I fari Full Led sono di serie, ma a richiesta si possono avere quelli adattativi con funzione Laserlight i cui abbaglianti illuminano fino a 550 metri di strada.

È generosa con i passeggeri che viaggiano dietro, ai quali offre due sedili singoli con poggiatesta integrati, tutti in pelle, come anche il volante sportivo di nuova concezione. L'insonorizzazione dell'abitacolo è stata migliorata con l'adozione di uno specifico parabrezza. L'intera gamma è equipaggiata per la prima volta con la trasmissione automatica Steptronic a otto marce e tutti i motori a gasolio dispongono di un turbo a doppio stadio, oltre che della tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Fanno parte della dotazione standard anche il climatizzatore automatico a tre zone ed il pacchetto Storage.

TETTO IN VETRO PANORAMICO

La nuova e più luminosa Serie 4 Coupé (il tetto panoramico vetrato scorrevole ha una superficie trasparente maggiorata) arriverà sul mercato in ottobre con un listino che parte da 50.750 euro, un prezzo che verosimilmente nessun cliente pagherà perché vorrà arricchire l'equipaggiamento con una serie di dotazioni ulteriori. Fra questi c'è il Live Cockpit Professional basato su due schermi digitali da 12,3 (dietro il volante) e 10,25'' (di controllo, inserito centralmente nella plancia).

Il modello base, la 420i, monta il quattro cilindri benzina da 2.0 litri e 184 cavalli con 300 Nm da 240 orari di velocità massima. La 430i offre 258 cavalli e 400 Nm, mentre il fiore all'occhiello e nuovo top di gamma è la M440i xDrive da 374 cavalli e 500 Nm.

RECUPERO D'ENERGIA

Questa versione della Coupé abbina al motore termico a sei cilindri da 3.0 litri il sistema mild hybrid che vale 11 cavalli di potenza aggiuntiva ed è accreditata di una percorrenza di vicina ai 15 chilometri per litro. Le unità diesel sono il quattro cilindri da 2.0 litri 420d (3,9 l/100 km di consumi dichiarati nel ciclo misto), anche a trazione integrale xDrive, da 190 cavalli, ed i 3.0 litri a sei cilindri a quattro ruote motrici 430d da 286 cavalli e, soprattutto, la variante M440d da 340 cavalli e 700 Nm di coppia, entrambi disponibili dal marzo del 2021. Nonostante la pandemia, il costruttore ha confermato le tempistiche. La produzione è appena cominciata nello stabilimento tedesco di Dingolfing assieme a quelle di altri modelli.

Mattia Eccheli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

