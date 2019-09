CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESCLUSIVAMILANO La Bentley Continental Gtc sembra fatta apposta per far ricredere chi rimprovera alle più moderne auto di lusso tecnicamente perfette, potenti, funzionali, dai contenuti tecnologici fantascientifici ma più o meno tutti uguali la scarsa capacità di emozionare chi si mette al volante. In realtà, l'emozione è stata grande quando abbiamo avuto modo di guidare (per motivi professionali e non per censo, purtroppo) un esemplare di questa straordinaria Granturismo a cielo aperto la cui terza generazione rappresenta la classica...