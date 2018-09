Esame Roma: «L'occasione di svoltare» Lazio prudente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DERBYROMA Se non ci fosse stata la vittoria sul Frosinone il derby con Lazio sarebbe stato forse una partita decisiva per la permanenza di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. Il 4-0 ha invece rinfrancato l'ambiente romanista, ma non può bastare. Oggi infatti di fronte ci sarà una Lazio che arriva da 5 vittorie consecutive, 4 in campionato e una in Europa League: basta questo dato per far capire che Lulic e compagni hanno la capacità e soprattutto la voglia di tener sotto in classifica i cugini. Per Di Francesco questo derby...