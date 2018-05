ES sbarca in Europa e una lounge Lexus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RAFFINATABRUXELLES Lexus punta ad aumentare le vendite in Europa dalle 75 mila unità del 2017 alle 100 mila del 2020, in particolare grazie alla nuova UX, il nuovo crossover compatto atteso presso i concessionari all'inizio del 2019, ma prima sarà il turno della ES, la grande berlina che per la prima volta arriverà anche in Europa dopo essere stata una colonna portante del marchio premium di Toyota sin dagli albori. Quando infatti nel 1989 il brand fece il suo debutto con il lancio della LS, pochi mesi dopo fu seguita proprio dalla ES che...