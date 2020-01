Errore Shiffrin Vlhova torna al successo

SCI

Finalmente la slovacca Petra Vlhova è tornata vincere, unica atleta che di tanto in tanto riesce a battere la supercampionessa Usa Mikaela Shiffrin. È successo nel lungo slalom di Zagabria in cui anche le nuove leve azzurre hanno lanciato qualche buon segnale.

Petra, 24 anni e 11° successo in carriera, ha vinto in 1.57.98 lasciandosi alle spalle in 1.59.29 la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, vittima soprattutto di un grave errore nella prima manche, che ha così interrotto dopo sei successi la sua serie di vittorie consecutive. Terza l'austriaca Katharina Liensbergeer in 2.01.47.

Per Vlhova - che ha avuto problemi fisici con cambio di materiali ed è allenata dall'italiano Livio Magoni - l'ultimo successo era stato un anno fa a Flachau, sempre davanti alla Shiffrin. Ma per capire la portata dell' interminabile sfida tra le due atlete basti dire che gli ultimi 25 slalom di coppa del mondo hanno visto sempre al primo posto l'una o l'altra: per 19 volte Mikaela e cinque Petra. Qualche buon segnale in questo slalom è arrivato però anche della giovani azzurre.

CURTONI TREDICESIMA

Irene Curtoni, 34 anni e veterana della squadra, 13ma in 1.03.58 è stata la migliore. Ma subito dietro di lei c'è la ventiduenne trentina Martina Peterlini che, con il proibitivo pettorale numero 46, ha chiuso 14ma in 2.03.58. Suo è stato inoltre il sesto miglior tempo della seconda manche. In classifica c'è poi anche la ventunenne friulana Lara della Mea, 24ma in 2.04.48 con il pettorale 34. A Zagabria oggi pomeriggio va in scena lo slalom speciale uomini con prima manche alle 14,15 e seconda alle 17,40. L'Italia punta soprattutto sul trentino Stefano Gross, reduce dal terzo posto di val d'Isere. Ma con lui in gara ci saranno pure Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli che su questa pista hanno già vinto nella loro carriera.

Intanto nel fondo, Astrid Jacobsen ha vinto in volata la 10 km a tecnica classica in Val di Fiemme, quinta tappa del Tour de Ski. In una gara molto combattuta, a spuntarla è stata la norvegese, brava nel battere in volata la svedese Ebba Andersson e la tedesca Katharina Hennig. Prima italiana la cortinese Anna Comarella, ventiduesima.

