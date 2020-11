BIATHLON

Un errore al tiro nella prima serie ha impedito a Dorothea Wierer di puntare alla doppietta nella prima tappa della coppa del mondo di biathlon femminile a Kontiolahti, in Finlandia. Reduce dal successo di sabato nella gara opening di 15 km, l'azzurra detentrice del trofeo (che ha conquistato negli ultimi due anni) ha potuto fare poco per resistere allo strapotere della svedese Hanna Oeberg nella gara 7,5 km sprint ma è riuscita a non perdere la concentrazione, conquistando un 22mo posto che le garantisce intanto la terza piazza nella classifica generale. In testa al momento c'è la svedese con un vantaggio di 17 punti sulla altoatesina.

«La gara non è stata certamente al top - ha dichiarato alla fine Wierer -, soprattutto sugli sci soffriamo ancora. In senso generale si è visto che ci è mancata per i motivi che conosciamo la preparazione al Nord che invece le nostre avversarie hanno effettuato. Non siamo comunque preoccupati, adesso abbiamo tempo per recuperare e fare chilometri sulla neve». «Sono soddisfatta del tiro, peccato per l'errore a terra - ha proseguito - guardiamo avanti verso la sprint di giovedì prossimo con l'obiettivo di fare un passo avanti».

VITTOZZI IN RIPRESA

Passi in avanti sono stati fatti da Lisa Vittozzi: la sappadina ha ritrovato precisione al poligono, realizzando uno 0 che le dà fiducia in vista dei prossimi appuntamenti e qualche punto con il 25° posto. Fuori dalla zona punti le altre tre azzurre: Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Irene Lardschneider. La classifica generale dopo due prove vede Oeberg in testa con 96 punti davanti a Skottheim con 91 e alla Wierer, che ne ha 79.

