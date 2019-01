CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Era da diverso tempo che la Lega Pro (serie C) non cambiava, com'è successo recentemente, il suo quadro dirigenziale. Il presidente Gabriele Gravina è stato eletto alla guida della Federcalcio e si è portato dietro i due vice, Cosimo Sibilia e Gaetano Miccichè: tre uomini del Sud. Alla guida della Lega Pro è stato eletto Francesco Ghirelli, che lascia la carica di direttore generale. Tutti e due i nuovi dirigenti hanno ottenuto un eccellente numero di voti: Gravina il 97%, un plebiscito che non ha precedenti nella storia del calcio,...