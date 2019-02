EPICO BRADY IL BELLO VIENE ADESSO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOOTBALL AMERICANOROMA Poteva essere la chiusura del cerchio: nel 2002 contro i Rams il primo trionfo, 17 anni dopo, ancora contro i losangelini, l'ultimo. Ma Tom Brady, a quanto pare, condivideva solo la parte in cui i Patriots battono due volte i rivali gialloblù. Perché quella parola fastidiosa, ultimo, proprio non appartiene al vocabolario del fenomenale quarterback, che a pochi mesi dal suo 42° compleanno ha ritoccato ancora al rialzo la quota delle imprese che dovrà compiere il prossimo fuoriclasse della Nfl per essere definito...