Enweonwu unico cambio per Mazzanti

Dalle certezze targate Egonu e Sylla alla novità Enweonwu. L'Italdonne della pallavolo è pronta ad una nuova sfida ai campionati Europei 2019, dal 23 agosto all'8 settembre, che per la prima volta si giocheranno in quattro nazioni diverse: la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Turchia (sede delle finali). Le vice campionesse mondiali partiranno per Lodz domani da Malpensa per affrontare nella fase a gironi Portogallo, Ucraina, Belgio, Slovenia e Polonia. «Sono soddisfatto dell'ultimo periodo di lavoro - ha detto il ct Davide Mazzanti,...