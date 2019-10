Energia Zaniolo Sirigu numero uno Il Gallo canta 2 volte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SIRIGU 7Ci mette subito un piede per salvare la porta, così come nel finale di primo tempo si distingue per una buona uscita bassa. Nella ripresa toglie in volo dalla rete la palla del pareggio. Un rientro scoppiettante. All'altezza.DI LORENZO 6 Con carattere, si spinge avanti. Continuo, veloce, tatticamente rigoroso. Matera, Empoli, Napoli, ora la Nazionale. E' tutto un attimo. Si candida per restare su quella fascia. MANCINI 6,5Se la vede subito brutta, ma salva con una scivolata da spiaggia in area di rigore. Non ha paura, cerca sempre la...