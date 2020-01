IL MERCATO

ROMA Un finale di calciomercato frenetico per Juve, Roma, Milan, Inter e Fiorentina. Tante le operazioni al fotofinish intavolate allo Sheraton di Milano dove oggi, entro le ore 20:00 (i club impegnati negli anticipi avranno un'ora in più), dovranno essere depositati i nuovi contratti.

Tra gli accordi siglati ci sarà anche quello di Alexis Saelemaekers, neo esterno d'attacco del Milan, in arrivo dall'Anderlecht con la formula del prestito e riscatto (7 milioni). Capitolo terzino: dopo il no di Viña, il Milan chiuso per Robinson del Wigan. Fatta anche per il ritorno di Emre Can in Germania. Il club tedesco ha garantito ai bianconeri circa 30 milioni e promesso al calciatore un contratto vicino ai 4,5 milioni di euro a stagione. L'ex centrocampista del Bayern, ai ferri corti con il tecnico Maurizio Sarri, che lo ha lasciato ai margini del suo progetto di gioco escludendolo dalla lista Champions, ha spinto talmente tanto per questa soluzione che, pur di lasciare Torino, ha deciso di rinunciare ad un'importante parte della buonuscita.

Le operazioni nostalgia sono andate in scena soprattutto a Genoa. Ieri sera, il presidente Preziosi ha abbracciato anche il suo storico pallino: Iturbe. Oggi l'ex Roma sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con la formula del prestito e riscatto (4 milioni).

Scatenatissima la Fiorentina. Chiusi i trasferimenti di Kouame (11 milioni più 7 di bonus) e di Igor (7 milioni), i viola hanno bloccato anche Duncan. Servirà invece alzare l'offerta per Amrabat: ieri il Verona ha rifiutato la prima offerta da 15 milioni di euro. Un altro protagonista della squadra di Juric come Kumbulla, seguito da Inter e Napoli, ha invece rimandato la decisione sul suo futuro.

Protagonisti ancora gli attaccanti. La Sampdoria ha puntato La Gumina, il Parma ha prenotato Caprari considerando che Gervinho è molto tentato dalla ricca offerta dell'Al-Sadd. Il tema centravanti occupa soprattutto i pensieri dei dirigenti dell'Inter. Fallito il tentativo per Pandev, sono stati portati avanti i discorsi per Slimani.

L'attaccante del Leicester in prestito al Monaco è stato proposto cinque giorni fa a Marotta dall'intermediario Federico Pastorello. L'agente è in ottimi rapporti con i nerazzurri: cura anche gli interessi di Conte e Lukaku.

