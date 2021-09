Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EMPOLI-BOLOGNA 4-2EMPOLI L'Empoli vince per la prima volta in questo campionato al Castellani. Il Bologna è battuto 4-2, per i felsinei c'è tanto da recriminare, oltre a qualche episodio sfortunato. I toscani invece sono stati bravi a sfruttare le occasioni e a tenere nel finale il ritorno degli emiliani. Con questo successo, il secondo consecutivo dopo quello di Cagliari, la squadra di Andreazzoli sale a nove punti, superando lo stesso...