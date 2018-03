EMOZIONANTE SAUZE D'OULX Una bella giornata di sole, la possibilità di sciare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMOZIONANTESAUZE D'OULX Una bella giornata di sole, la possibilità di sciare a tutta pista e una allegra sessione di autografi con Alex Zanardi. Giunto al suo 15° appuntamento, il progetto SciAbile, partito nel 2003 per volontà di BMW Group Italia, con la collaborazione della Scuola di Sci di una delle più prestigiose località alpine nazionali, ha ottenuto, ancora una volta, un completo successo. Non per nulla nel corso degli anni ha consentito a 1200 allievi disabili di frequentare 11 mila lezioni gratuite tenute da un team di...