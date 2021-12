EMOZIONANTE

PALERMO L'Audi RS3, declinata nelle versioni Sportback a 2 volumi e Sedan (cioè berlina a 3 volumi), è il modello d'accesso alla gamma ad alte prestazioni dei quattro anelli. Non è solo la più piccola della famiglia, ma ne è anche la rappresentante più giovane grazie alla nuova generazione il cui arrivo nelle concessionarie del marchio, previsto per il prossimo gennaio, è stato preceduto dalla possibilità di provarla in anteprima su un tracciato che per lo sport dei motori rappresenta un'autentica leggenda.

È il Circuito delle Madonie, teatro della Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo che dal 1906 si è disputata con le sole interruzioni imputabili alle due guerre mondiali fino al 1977 come gara di velocità, convertendosi successivamente ai rally, specialità di cui ancor oggi rappresenta una tappa del Campionato Italiano.

CAVALLO DI RAZZA

Su queste storiche strade la nuova RS3 Sportback si è dimostrata un autentico cavallo di razza, capace di gestire con equilibrio e in sicurezza i 400 cv messi a disposizione assieme ai 500 Nm di coppia massima (20 in più del modello precedente) dall'esuberante 5 cilindri 2.5 Tfsi che, in ottima intesa con il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, ha dimostrato ancora una volta l'eccellenza dinamica, ma anche la qualità costruttiva e i contenuti tecnologici dei prodotti firmati dalla divisione Audi Sport, che per la prima volta ha introdotto nel mondo dei quattro anelli l'innovativo RS torque splitter che, distribuendo attivamente la coppia tra le ruote posteriori in modo completamente variabile, garantisce un comportamento sovrasterzante e gestisce la trazione quattro con una raffinatezza mai vista in precedenza.

Questa e altre soluzione tecniche evolute come il controllo della dinamica di marcia passato da 4 a 7 programmi si traducono in reazioni sempre pronte e prevedibili, in una tenuta di strada impeccabile e priva di incertezze, in accelerazioni mozzafiato accompagnate dal fantastico sound del 5 cilindri turbo che in casa Audi è considerato un'autentica icona tecnica.

BUON COMFORT

Tutto ha contribuito a rendere piacevole e persino rilassante anche nei passaggi più impegnativi la guida di una vettura che alle prestazioni entusiasmanti abbina la capacità di soddisfare le esigenze quotidiane, assicurando un buon comfort a dispetto delle sospensioni sportive più rigide e dell'assetto ribassato (di 10 mm rispetto alla S3, di 25 rispetto alla A3 normale) anche nei tratti, brevi ma frequenti e fortunatamente ben segnalati dagli organizzatori, in cui il fondo stradale colpevolmente trascurato rasentava l'impraticabilità trasformandosi in una sorta di percorso di guerra.

L'eccellenza delle prestazioni trova conferma nei numeri che parlano di un'accelerazione 0-100 in 3,8 secondi e di una velocità massima standard limitata a 250 km orari, che a richiesta possono diventare 280 o addirittura 290 se si opta per il pacchetto RS Dynamic plus. Quanto al listino, la nuova RS3 Sportback parte da 61.700 euro, mentre parte da 64.800 euro la Sedan, la gemella a 3 volumi che interpreta una configurazione di carrozzeria non troppo amata dalla clientela italiana. Non a caso si prevede che il suo peso sulle vendite del modello nel nostro Paese non superi il 5%.

PRESTIGIOSA TRADIZIONE

Se la RS3 si inserisce nel solco della prestigiosa tradizione di Audi sportive, ma potrebbe anche significare la fine di un'epoca (Ingolstadt ha annunciato che nel 2026 sospenderà la sviluppo di nuovi modelli termici), la A3 Sportback Tfsi e anch'essa protagonista del test in terra di Sicilia rappresenta la seconda anima della famiglia, quella più orientata al futuro. Sulle strade della Cursa (come la chiamano i siciliani) ha infatti confermato l'eccellente mix tra prestazioni e rispetto dell'ambiente affidato alla tecnologia ibrida plug-in che, accoppiando un motore elettrico al turbo a benzina 1.4 Tfsi, viene proposta nei livelli di potenza di 204 e 245 cv con rispettivamente 350 e 400 Nm di coppia massima, fino a 67 km di autonomia elettrica Wltp, quattro livelli di allestimento e prezzi da 41.450 euro.

Giampiero Bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA