EMOZIONANTEMARANELLO Il nome già dice tutto di lei: Ferrari F8 Tributo. Una sigla facile da ricordare, un nome carico di significati. Perché la F8, prima ancora che essere la più recente vettura del Cavallino è anche un omaggio, un Tributo - come dice il nome stesso - al motore 8 cilindri a V. Un propulsore che ha scritto la storia del Cavallino. E che da 45 anni spinge le Ferrari berlinetta, come sono chiamate le coupé due posti più compatte e sportive made in Maranello. La F8 Tributo è l'ultima erede di una lunga tradizione di...