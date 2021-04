Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Il doppio confronto con l'Ajax significa tanto in casa Roma. È importante per l'allenatore, quasi sempre in discussione nei suoi due anni nella Capitale, e lo è per la società che al primo anno dei Friedkin vorrebbe tornare in Champions. L'Europa dei grandi, però, sembra esser definitivamente sfuggita ai giallorossi, almeno dal piazzamento in campionato. Ecco allora che il percorso in Europa League diventa di vitale importanza...