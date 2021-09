Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EMERGENZA JUVETORINO Fuori Dybala e Morata nelle ultime due partite prima della sosta. Non ci saranno domani sera nel big match di Champions con il Chelsea (diretta su Amazon Prime) e nemmeno nel derby di sabato col Torino. Ma l'esito degli esami ha dato un verdetto tutto sommato lieve: lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra per Morata, elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra per Dybala....