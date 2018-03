Emergenza in difesa, il ct studia il 4-3-3

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLENAMENTOFIRENZE Primo vero allenamento a ranghi completi ieri per gli azzurri radunati a Coverciano per preparare i primi impegni del 2018, le amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma venerdì a Manchester e il 27 marzo a Londra (gara in cui sarà utilizzato il Var).In mattinata il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha optato per una sessione video rinviando il lavoro sul campo nel pomeriggio. Nel corso dell'allenamento, svolto a porte chiuse tranne per i primi 15' (come succedeva anche con i suoi predecessori) il ct ha...