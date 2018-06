Emergenti ok, titolo junior al Valsugana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Italia Emergenti ha chiuso al terzo posto la Nations Cup 2018 che si è disputata in Uruguay, vincendo in rimonta l'ultimo test che l'ha vista opposta alle Figi B. Il XV azzurro si è imposto 29-27, grazie a un parziale di 19-7 nella ripresa e alle mete di Zanon, Fragnito, Cioffi, oltre a una meta tecnica e ai punti di piede di Azzolini (2) e Cioffi (5). E domani, l'Under 20 azzurra, giocherà a Narbonne (inizio alle 16.30) la semifinale della Coppa del Mondo di categoria contro l'Australia per i posti dal 5. all'8. Intanto, il rugby...