CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMERGENTIdal nostro inviatoDETROIT Nel paese dei giganti domina Fca. L'America, si sa, ama i light truck. Suv e pick up hanno ormai superato i due terzi delle vendite totali, su 17.274.250 veicoli immatricolati negli States nell'anno appena concluso ben 11.786.069 appartengono a questa categoria rispetto alle appena 5.488.181 vetture. Come se non bastasse i primi hanno continuato la loro avanzata, mettendo a segno un corposo +5%, mentre le seconde hanno ulteriormente frenato, lasciando sul tappeto il 13,1% dei volumi. Gli sport utility, è...