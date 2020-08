EMERGENTI

BARCELLONA Nel cielo della galassia Volkswagen spunta una nuova costellazione. Nasce in Spagna, è reduce da un passato difficile che l'aveva trasformata in una sorta di confusa nebulosa, ma sotto la guida di un manager italiano di grande esperienza e capacità ha saputo tornare a splendere fino a generare una nuova stella e a trasformarsi per restare alla metafora astronomica essa stessa nella stella polare che indicherà a tutto il gruppo la strada da seguire nello sviluppo della connettività e delle idee su cui costruire la mobilità intelligente e sostenibile del futuro.

Ci riferiamo, ovviamente, alla Seat che dopo la nascita del brand sportivo Cupra, continua con immutata convinzione sotto la guida di Carsten Isensee sulla via della crescita, forte dei 5 miliardi stanziati per il periodo 2020-2025 e destinati a prodotti innovativi, soprattutto elettrificati, con l'obiettivo prioritario di difendere i posti di lavoro in un momento così difficile per l'intera industria mondiale.

GUIDA L'OTTIMISMO

«Questo investimento ha detto Isensee presentando le strategie nella Casa Seat che ha da poco aperto i battenti a Barcellona è il nostro modo di affrontare il futuro con ottimismo, per essere più forti, innovativi ed efficienti, con l'obiettivo di produrre a Martorell vetture elettriche dal 2025, quando lo specifico mercato sarà cresciuto. Ma ha ammonito non possiamo garantire da soli il futuro dell'industria automobilistica spagnola. Occorre la collaborazione dell'Amministrazione centrale e di quelle regionali e locali».

Ora che può schierare un attacco a due punte, le opportunità per la Casa spagnola si moltiplicano. Questa è la convinzione di Wayne Griffiths, che alla carica di amministratore delegato di Cupra, assunta a gennaio 2019, ha affiancato dopo un anno quella di presidente, mantenendo peraltro anche il ruolo di vicepresidente Seat con responsabilità su Vendite e Marketing. «I due marchi ha detto il manager britannico la cui carriera si è sviluppata interamente all'interno di gruppo Volkswagen sono essenziali per lo sviluppo dell'azienda».

E nel suo intervento ha sottolineato come non ci siano sovrapposizioni, ma piuttosto una piena integrazione nel cui ambito ciascuno deve contribuire alla causa comune puntando su due target diversi e ben definiti: Seat vanta la clientela più giovane mediamente di 10 anni del gruppo VW, di cui rappresenta la porta d'accesso, Cupra si rivolge a una nuova fascia di mercato che si posiziona a cavallo tra le vetture di volume e quelle tradizionalmente premium.

Un compito al quale Griffiths attribuisce grandi potenzialità, che sintetizza con la volontà di puntare a «un miliardo di fatturato quando avremo disponibile tutta la gamma». Un traguardo ambizioso, al quale si sta lavorando sodo dopo un biennio quello strascorso dalla conquista dell'autonomia dedicato alla rivisitazione sportiva di modelli Seat come la Leon (berlina e Sportstourer) e il Suv Ateca. A Martorell è iniziata la produzione del Suv Formentor dallo spiccato Dna sportivo. Si tratta del primo modello «nato» Cupra e sarà seguito l'anno prossimo dalla El-Born, performante vettura 100% elettrica che condivide con la Volkswagen ID.3 sia la piattaforma Meb del gruppo Volkswagen, sia la fabbrica tedesca di Zwickau.

LA CULLA DI MARTORELL

Se Cupra corre, come è nel suo Dna, Seat non sta certo a guardare. Mentre nella storica culla di Martorell attiva le linee di montaggio della nuova Leon in versione ibrida plug-in, nella vicina capitale catalana moltiplica le iniziative intraprese come apripista dell'innovazione e della connettività: sulla centralissima Rambla sta per aprire un nuovo ufficio con 150 addetti più altri 100 ancora da assumere del centro di sviluppo software Seat:Code, mentre è partito pochi giorni Seat Mò, nuovo marchio di micromobilità alternativa a due ruote incentrato sul moto sharing e sul noleggio di scooter a batteria, ovviamente Made in Barcellona. Naturalmente by Seat.

Giampiero Bottino

