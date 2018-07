ELLIOTT SI PRENDE IL MILAN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUSMentre la squadra si raduna, la proprietà viene accompagnata alla porta. Il sunto della prima e surreale giornata del 2018-19 del Milan potrebbe essere questo. A Milanello si è radunato il gruppo di Rino Gattuso, escludendo i reduci dai Mondiali, ma l'attenzione era inevitabilmente altrove. Del resto si parla di un cambio al timone societario con Elliott ad esautorare la proprietà cinese di Yonghong Li, all'addio dopo poco più di 14 mesi a meno che non porti il caso in Tribunale quantomeno per allungare i tempi - che rischia di non...