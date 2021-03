ELEZIONI FIR

Il rugby italiano volta pagina. Per uscire dalla sua drammatica crisi si aggrappa a Marzio Innocenti. Nel giorno in cui l'Italia incassa all'Olimpico la trentunesima sconfitta di fila nel 6 Nazioni, il leader del Comitato regionale veneto prende le redini della federazione. È lui il nuovo presidente della Fir. Nell'assemblea tenutasi in mattinata a Roma ha spazzato via quello che restava di un gruppo dirigente al governo della palla ovale italiana da un ventennio. C'è riuscito al secondo tentativo. Quattro anni e mezzo fa, infatti, si era dovuto inchinare ad Alfredo Gavazzi che si ripresentava per il secondo mandato. Ma la tenacia non ha mai fatto difetto all'ex capitano e terza linea del Petrarca Padova e della Nazionale. Che è tornato in campo caparbiamente, a costo di una dolorosa rottura con Pronti al cambiamento, il gruppo di cui era stato uno dei fondatori. E con il quale ha ritrovato infine unità d'intenti in dirittura d'arrivo, con un accordo che ha portato al ritiro della candidatura di Giovanni Poggiali, e praticamente ricompattato l'opposizione.

Un mossa che ha consentito a Innocenti di stravincere al primo scrutinio con la maggioranza assoluta dei voti, il 56%, 16 punti di vantaggio sul secondo, Paolo Vaccari, che ha ottenuto il 40%. Un distacco notevolissimo considerato l'esito risicato delle ultime due elezioni. Gavazzi paga un conto salatissimo: ridotto al 3%. I voti della sua area sono finiti all'ex pupillo Vaccari.

«Ora inizia il cambiamento vero, quello che faremo giorno dopo giorno - dice Innocenti - coinvolgendo il maggior numero possibile di persone. Voglio essere il presidente di tutti». Subito dopo la vittoria festeggia in albergo con i suoi più stretti collaboratori. Si brinda a prosecco. Alessandro Ragazzi, presidente del Valdobbiadene, ne ha portato un cartone da 12 bottiglie. Arrivano le congratulazioni del governatore del Veneto Luca Zaia: «Saprà trasmettere coraggio e senso di squadra». «Questa è la vittoria di tutti - dice il presidente del Comitato veneto - la voglia del movimento di cambiare. La nostra gente è stanca di non poter vivere i propri sogni, di non poter esprimere una potenzialità enorme. Ho sentito dietro di me una grande energia che mi ha sospinto oltre al linea di meta».

SUBITO AL LAVORO

Sessantaduenne di origini livornesi, trapiantato a Padova all'inizio degli anni 80 per giocare nel leggendario Petrarca di Vittorio Munari, Innocenti si è laureato in medicina al Bo ed è stato allenatore del Cus Padova, del Valsugana, del Riviera e del Venezia-Mestre, oltre che assistente del ct azzurro George Coste. Nel 2013 l'elezione alla testa del Comitato regionale. E da lì è iniziata la scalata ai vertici della Fir, diventando il primo esponente della regione faro del rugby italiano a conquistare la presidenza. I veneti ci avevano provato molte volte con Checchinato e Manavello prima, con Lorigiola, Zatta e lo stesso Innocenti poi. Spesso avevano pagato il campanilismo e l'incapacità di fare squadra. Ora il tabù è caduto. È anche la prima volta che il passaggio di consegne avviene in discontinuità con il governo uscente: da Invernici a Mondelli, a Dondi e Gavazzi dagli anni Settanta nessuno era mai riuscito a ribaltare gli equilibri consolidati.

«Da domani sarò subito al lavoro per due giorni in Fir, mercoledì invece sarò a Vicenza per eseguire un intervento chirurgico». Ma l'operazione più complicata inizierà da giovedì. Quella che dovrà cercare di salvare il rugby italiano.

Antonio Liviero

