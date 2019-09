Eleonora Giorgi, bronzo di fuoco nella 50 chilometri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICADOHA Nel circo dell'atletica tricolore marcia è sinonimo di medaglia. Su 44 metalli iridati conquistati dalla pattuglia azzurra ben 16 sono arrivati dal tacco e punta. L'ultimo podio dell'elenco, nonché il primo acciuffato nella rassegna autunnale in riva al Golfo Persico, porta la firma della trentenne milanese Eleonora Giorgi, splendida terza nella via crucis notturna lungo la Corniche. Come la maratona, anche la 50 chilometri di marcia si è trasformata in una competizione estrema, dove il classico movimento d'anca è stata una...