ELENA GUIDA L'ASSALTO NORDEST IN PRIMA FILA

ATLETICAFra 48 ore partono gli Europei di atletica leggera, con una bella pattuglia da Nordest. Nel salto in alto, Elena Vallortigara vale l'argento, con il balzo recente a 2,02: solo la russa Kuchina Lasitskene è fuori portata, anche per continuità. L'allenatore della 26enne vicentina di Schio, Stefano Giardi spiega: «La seguo da due anni quando saltava due volte 1,60 e doveva riposare una settimana, per il dolore. Per 4 mesi ha fatto solo esercizi posturali, ripetuti tuttora, 3 volte la settimana, per mantenere stabile l'allineamento del...