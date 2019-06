CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELEGANTE VENEZIA «A baisboll» magari non ci si può giocare, come avrebbe cantato Renato Carosone in Tu vuo fa l'americano, ma per bere un «whisky and soda» non ci sarebbe alcun problema. Anzi. Con i suoi 5,15 metri di lunghezza (impressionanti 310 centimetri di passo) la BMW X7 a trazione integrale xDrive e con cambio automatico a 8 marce di serie è l'ammiraglia dei modelli a guida alta della casa dell'Elica. Che, non a caso, viene costruita Oltreoceano, a Spartanburg, nella Carolina del Sud, dove si trova il più grande stabilimento...