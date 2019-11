CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EFFICIENTECASCAIS Oltre 400mila unità vendute dal 2016, 50mila sono in Italia. Questo sta scritto sul biglietto da visita della Toyota C-HR, l'auto che ha sconvolto l'immagine compassata di un marchio che, prima di allora, aveva pensato più a non scontentare nessuno che a piacere davvero. Ed invece lo stile audace ha inizialmente diviso critica e i clienti, ma alla fine ha sfondato.Per questo, in occasione del restyling di metà vita, i giapponesi si sono guardati bene dal modificare la personalità del loro crossover compatto limitando gli...